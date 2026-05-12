В Волжском аннулировали паспорт за отказ встать на воинский учет

В городе Волжский жителя изъяли паспорт. Причиной стало неисполнение обязанности по постановке на воинский учет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские прекратили гражданство у человека, который получил российское гражданство, но так и не встал на первоначальный воинский учет. Российское гражданство дает множество возможностей, но взамен требует соблюдения законов страны, напоминают стражи порядка.

В Волгоградской области постоянно проводят мониторинг для выявления тех, кто нарушает законодательство, и в отношении кого могут быть основания для прекращения российского гражданства.