Град засыпал дворы волгоградцев во время ливня 11 мая

Вечером 11 мая на Волгоград и районы области обрушился обещанный синоптиками шторм с ливнями и градом. Сильный дождь затопил дороги, ветер повалил конструкции, а жители набрали полные горсти льдинок, которыми засыпало дворы. Дождь был недолгим, но после него пришлось разгребать последствия.

Жители поселка под Волгоградом штурмуют реки на дорогах после дождя

Фотографиями града поделились жители поселка Городище. Вечером 11 мая, в ночь на 12 мая и во вторник синоптики снова прогнозируют дожди. Штормовое предупреждение действует до 21 часа завтрашнего дня.