Волгоградский губернатор собрал силовиков на совещание по безопасности

Совещание прошло в администрации региона. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Волгоградской области 11 мая 2026 года прошло заседание оперативного штаба. Губернатор Андрей Бочаров вызвал на совещание в выходной день руководителей силовых структур и профильных ведомств. Как сообщили в пресс-службе главы региона, предметом обсуждения стали вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области.

9 мая и большие праздничные выходные прошли спокойно, без объявления беспилотной опасности и атаки дронов. Жители спокойно посещали все массовые мероприятия. Для охраны порядка в местах праздничных гуляний, по данным ГУ МВД по Волгоградской области, привлекли 122,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих войск национальной гвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований правоохранительной направленности.

- Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено, - рассказали в полиции.