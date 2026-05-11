НовостиОбщество11 мая 2026 14:29

Волгоградский губернатор собрал силовиков на совещание по безопасности

Андрей Бочаров в выходной провел заседание оперативного штаба
Екатерина СИМОХИНА
Совещание прошло в администрации региона.

В администрации Волгоградской области 11 мая 2026 года прошло заседание оперативного штаба. Губернатор Андрей Бочаров вызвал на совещание в выходной день руководителей силовых структур и профильных ведомств. Как сообщили в пресс-службе главы региона, предметом обсуждения стали вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области.

9 мая и большие праздничные выходные прошли спокойно, без объявления беспилотной опасности и атаки дронов. Жители спокойно посещали все массовые мероприятия. Для охраны порядка в местах праздничных гуляний, по данным ГУ МВД по Волгоградской области, привлекли 122,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих войск национальной гвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований правоохранительной направленности.

- Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено, - рассказали в полиции.