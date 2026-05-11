Губернатор Андрей Бочаров провел выходной день в женском монастыре

Дубовский монастырь посетили губернатор и митрополит. Фото: администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области в выходной день 11 мая посетил с рабочей поездкой Дубовский район. Андрей Бочаров вместе с Митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором провели день в Свято-Вознесенском женском монастыре. Как сообщили пресс-служба главы региона, во время встречи обсуждали вопросы развития инфраструктуры.

Раннее при поддержке Андрея Бочаров и администрации региона в Волгограде обновили храм Всех Святых на Мамаевом кургане, сейчас идет реконструкция объектов и благоустройство на территории храма Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе, готовится преображение Казанского собора.