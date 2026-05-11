НовостиПроисшествия11 мая 2026 9:49

В Волгограде водитель транзитной фуры устроил смертельное ДТП на встречке

На 22-летнего водителя возбудили уголовное дело
Екатерина СИМОХИНА
От легковушки ничего не осталось, водитель погиб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде возбуждено уголовное дело после страшного ДТП, которое случилось вечером 10 мая в Тракторозаводском районе. На улице Костюченко в поселке Водстрой заехавший в Волгоград водитель транзитного большегруза устроил смертельное ДТП. 22-летний парень за рулем грузовика «Вольво» выехал на встречку и влетел в лоб «Ладе Гранте», сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель фуры выехал на встречку и убил человека.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации полиции региона, водитель «Лады» скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Молодой водитель фуры будет отвечать по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Скоро ему выберут меру пресечения.