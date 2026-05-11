В Волгограде сняли запрет на передвижение грузовиков

В Волгограде сняли запрет на передвижение транзитных большегрузов по городу. Ограничения действовали в период проведения мероприятий в честь Дня Победы. Три дня сотрудники Госавтоинспекции отводили и разворачивали большегрузный транспорт на всех подъездах к городу, водителям говорили о невозможности продолжить путь через Волгоград, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. С 11 мая 2026 года грузовой транспорт снова может заезжать в город.

- Подобные меры позволяют не только обеспечивать антитеррористическую защищенность, но и снижают заторовые ситуации на дорогах, а также риски дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузов, - прокомментировали в полиции региона необходимость данных мер.