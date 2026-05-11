Бойца Андрея Мещерякова с позывным «Царь» похоронят под Волгоградом

Родственники и друзья собрались проводить Андрея в последний путь.

В Волгоградской области в городе Михайловка 11 мая 2026 года провожают в последний путь военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации. Андрей Мещеряков служил в военной части 40321 7-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, у 25-летнего мужчины был позывной «Царь». Погиб он еще в октябре 2025 года.

Тело бойца из зоны проведения СВО доставили на Родину, сегодня с Андреем Мещеряковым прощаются родные, близкие, друзья, горожане. Траурная церемония начнется в 11.00 в Михайловке на улице Ленина, 187Б.