Жителей Волгоградской области предупредили о перебоях с телерадиовещанием

Волгоградский ОРТПЦ на наступившей рабочей неделе с 11 по 17 мая запланировал профилактические работы. Они потребуют отключения оборудования, как итог – у жителей пропадет телесигнал. На этой неделе неудобства испытают только жители села Горный Балыклей в Дубовском районе. Они не смогут посмотреть телеканалы из пакетов РТРС-1,РТРС-2.

Как сообщает Волгоградский ОРТПЦ, профилактические работы пройдут 13 мая 2026 года с 11 до 17 часов. Они могут быть перенесены в случае плохих погодных условий.