Штормовое предупреждение из-за гроз и ливней продлили в Волгограде до 12 мая

Тучи снова сгустятся над Волгоградом и областью 11 и 12 мая. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС по Волгоградской области в понедельник, 11 мая 2026, опубликовало новое предупреждение о непогоде. Ливни с грозами и градом и штормовой ветер накроют регион 11 и 12 мая. Непогода затронет отдельные районы. Спасатели просят волгоградцев проявлять максимальную осторожность.

Тем временем Гидрометцентр объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности. Его объявляют, когда погода опасна, и есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Непогода будет бушевать в регионе до 21 часа 12 мая.

Осторожными стоит быть не только автолюбителям и пешеходам. Владельцам лодок и катеров спасатели рекомендовали отложить выход в плавание до улучшения погоды, а в случае нахождения в акватории своевременно вернуться на базу для стоянки или укрыться в безопасном месте.