Фото: пресс-служба АВО.

9 мая 2026 года Волгоградская филармония наполнилась звуками любимых песен военных и послевоенных лет, собравших несколько поколений соотечественников. Здесь развернулась праздничная программа под названием «Лица Победы», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

На торжественный концерт пришли почетные граждане Волгограда и Волгоградской области, а также представители ветеранского сообщества, включая тех, кто пережил осажденный Сталинград. Среди гостей были военнослужащие, ветераны и семьи участников специальной военной операции, в том числе бойцы отряда «Бессмертный Сталинград» и участники программы «Сталинградский призыв». Присутствовали и ветераны силовых и правоохранительных органов, а также представители профессиональных союзов региона, общественных и религиозных организаций.

Со сцены Центрального концертного зала звучали народные хиты: «Синий платочек», «Родина-мать», «Казаки в Берлине», «Весна 45 года», «Катюша», «Улица Мира». Зрители услышали и современные композиции, среди которых гимн отряда «Бессмертный Сталинград» и песня «Танк «Алеша», посвященные отважным защитникам Отечества наших дней.

Свое мастерство публике показали солисты Волгоградской филармонии, артисты государственного ансамбля танца «Юг России» и государственного ансамбля Российского казачества, а также хор Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко и детские творческие коллективы. Особым подарком для всех стало выступление народного артиста России Александра Малинина, который исполнил свои знаменитые шлягеры.