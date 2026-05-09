Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 12:55

Полиция Волгограда усилила патрули на День Победы

Правоохранительные органы примут все меры для обеспечения спокойствия и порядка 9 мая
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полицейские усилили патрули.

Полицейские усилили патрули.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области проходит празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2026 года запланировано множество торжественных мероприятий, и одной из ключевых задач станет обеспечение безопасности горожан и гостей региона. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, правоохранительные органы уже разработали комплекс мер для поддержания общественного порядка.

Для обеспечения спокойствия на улицах и в местах массовых гуляний привлекут значительные силы. Это не только сотрудники полиции, но и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, а также представители общественных формирований, которые помогают следить за порядком.