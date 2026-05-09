Волгоград ждет удар стихии в виде ливней, гроз и града с 9 на 10 мая

Жителей Волгоградской области ожидают серьезные погодные испытания. ГУ МЧС выдало экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют комплекс метеорологических явлений, который принесет с собой ливни, сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 15-20 м/с, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Непогода обрушится на отдельные районы области сегодня, 9 мая, уже с 13:15 часов и будет бушевать до конца суток. Аналогичная ситуация сохранится и на протяжении всего дня 10 мая.

Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными. Необходимо принять меры предосторожности: по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также избегать нахождения на открытых пространствах во время грозы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по единому номеру спасения 112.