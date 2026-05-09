9 мая в Волгограде пройдет без геомагнитных волнений

Двухдневные возмущения, которые могли вызывать недомогание у чувствительных к погоде жителей Волгоградской области, отступили 9 мая 2026 года. Согласно прогнозам, сегодня солнечная активность будет минимальной.

По данным экспертов, фоновый индекс составит 3 балла, а к вечеру опустится до 2 баллов. Вероятность спокойной магнитосферы достигнет 58%, тогда как риск возникновения магнитной бури сократится всего до 7%. Метеозависимые люди смогут вздохнуть спокойно и насладиться праздником без дискомфорта.