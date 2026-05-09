В Камышине Волгоградской области прошла акция «Свеча памяти»

Накануне 9 мая 2026 года в городе Камышине Волгоградской области у Памятного знака прошла акция «Свеча памяти», сообщает сайт volgograd.kp.ru. Мероприятие собрало горожан, которые пришли отдать дань уважения подвигу своих предков и сохранить историческую правду для будущих поколений.

В акции приняли активное участие представители молодежи – юнармейцы и кадеты, а также общественные деятели и простые жители города. Мероприятие сопровождали творческие выступления. Коллективы города подготовили для гостей патриотические музыкальные и танцевальные номера. Пронзительные песни военных лет и хореографические постановки.

Участники акции зажгли десятки свечей, пламя которых символизировало вечную жизнь и неугасаемую память о павших героях. После этого весь мемориальный комплекс погрузился в тишину – собравшиеся почтили память воинов минутой молчания.