В Волгограде пополнили коллекцию трофейной натовской техники. Накануне 81-й годовщины Победы в «Юном ястребе» выставили немецкий танк «Леопард 2А5». Он занял место рядом с другими образцами западного вооружения, которые российские военные захватили в ходе спецоперации, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Эту выставку под открытым небом посетили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны Мария Плахотникова и Александр Медков, воспитанники центра «Авангард» и участники «Семейной Зарницы».

Сейчас в музее под открытым небом находится 20 единиц военной техники из США, Австралии, Турции, Украины, Великобритании, Франции и Голландии. Среди них бронетранспортеры, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и гаубица. Теперь к ним добавился и тяжелый немецкий танк «Леопард 2A5».

Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны американские, английские и французские солдаты вместе с советскими воинами сражались против фашистов. Он подчеркнул, что тогда никто не мог представить, что их потомки будут поддерживать нацистов и поставлять им военную технику и оружие для борьбы с российским народом.

На территории «Юного ястреба» также работают выставочный центр (музей авиации) и ретро-музей. Площадка активно развивается, здесь регулярно проводят мероприятия, в том числе федерального уровня. Кроме того, отсюда неоднократно отправляли автомобильную и мототехнику в зону СВО.