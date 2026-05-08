В Волгограде совершил посадку первый за день рейс из Москвы

В Волгограде аэропорт принял первый рейс после возобновления работы 8 мая 2026 года. В 16.20 совершил посадку борт из «Шереметьево» авиакомпании «Победы». Также началась регистрация на обратный рейс в Москву. Самолет готовится вылететь в 16.55.

По данным Росавиации, рейсы на Юге России выполняются в ограниченном режиме, авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях. Пассажирам стоит уточнять статус рейса перед тем, как ехать в аэропорт, и связаться с авиакомпанией, если рейс отменен.