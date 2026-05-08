Пожарные Волгоградской области провели учения в доме престарелых

Сотрудники успешно применили огнетушители. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Жирновском доме социального обслуживания в Волгоградской области прошли учения по пожарной безопасности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС. Огнеборцы 64-й пожарно-спасательной части совместно с персоналом учреждения отработали алгоритмы действий при возникновении пожара.

В ходе тренировки особое внимание уделили практическим навыкам использования первичных средств пожаротушения. Сотрудники учились правильно и безопасно применять порошковые и углекислотные огнетушители, кошму, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. После обнаружения условного очага возгорания работники учреждения успешно применили огнетушители.