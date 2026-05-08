В Волгограде 9 мая не будет работать мобильная связь и интернет

9 мая 2026 года жители Волгоградской области, как и многие россияне, столкнутся с отсутствием связи и мобильного интернета. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на собственный источник, в День Победы будут действовать беспрецедентные меры безопасности, и одна из них – временная блокировка мобильной связи. Как и в Москве и в других регионах, у волгоградцев, вполне вероятно, не будут работать даже приложения и сайты из белых списков, не будут проходить звонки. Стоит подготовиться к цифровому детоксу заранее.

Чтобы не потеряться с близкими, заранее оговаривайте место и время встречи. Уже сегодня стоит запастись наличкой. 9 мая могут не работать банкоматы, терминалы оплаты в магазинах, кафе, аптеках и других местах, валидаторы в транспорте. Будьте готовы к тому, что вы не сможете вызвать такси, заказать доставку. Все карты и маршруты лучше сохранить в телефоны заранее.

Если вы не представляете свою жизнь без интернета, оставайтесь дома или ищите wi-fi. Вполне возможно, перебои со связью будут сохраняться до конца суток 9 мая.