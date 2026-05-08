Бармена оштрафовали за повторную продажу алкоголя подростку под Волгоградом

Суд вынес решение. Фото: архив.

Фроловский городской суд вынес приговор бармену, которая во второй раз продала спиртные напитки подростку, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на решение суда. Татьяна С., работая барменом-кассиром в буфете “Аристократ” во Фролово, уже имела проблемы с законом. В октябре 2025 года она продала алкоголь несовершеннолетнему, за что получила административное наказание.

Однако это не остановило женщину. Уже через месяц она вновь совершила аналогичное нарушение, не проверив возраст покупателя и реализовав спиртосодержащие напитки подростку.

На судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.