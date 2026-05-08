Волгоградский "Ротор" получил лицензию с правом играть в РПЛ

"Ротор" может спокойно выходить в РПЛ. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский «Ротор» готов в предстоящем сезоне играть в РПЛ в случае выхода. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, сине-голубые получили лицензию РФС-1, успешно пройдя процедуру лицензирования.

- Это важный шаг в достижении поставленной в начале сезона цели, заявил гендиректор «Ротора» Андрей Кривов.

Задача, которую ставили перед «Ротором» в начале сезона – выйти в стыки и побороться за РПЛ. Сейчас волгоградцы на 4 месте, но впереди еще несколько матчей. Команды, которые завершат сезон на 3-4 месте, выйдут в стыки и поборются за путевку в Премьер-Лигу.

Впереди у «Ротора» игры с «Уфой» на выезде 10 мая и с «Чайкой» на «Волгоград Арене» 16 мая. Осталось 2 тура, в которых решится, достигла ли команда поставленных целей.