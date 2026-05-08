Волгоградцам рассказали, как избежать теплового удара в тридцатиградусную жару

В Волгограде установилась настоящая майская жара, столбик термометра поднимется до +30°C. Летняя погода радует солнцем, но высокие температуры несут скрытые угрозы, ведь перегрев организма – это не просто дискомфорт, это серьезный вызов здоровью, который иногда требует экстренной госпитализации, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облздрав.

Особенно внимательными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам, а также тем, кто трудится в душных помещениях или пьет мало жидкости. Первые признаки переутомления, такие как бледность кожи, слабость, головокружение, тошнота, обильное потоотделение и учащенное сердцебиение, требуют немедленно уйти в тень, пить больше воды и исключить алкоголь, а если спустя полчаса не станет легче, нужно обратиться к врачу.

При температуре выше +30°C нужно соблюдать водный режим, пить пол литра жидкости каждый час - это вода, морсы, компоты, кисломолочные напитки, но категорически исключите алкоголь, энергетики, газировку, крепкий чай и кофе, так как они обезвоживают. Носить свободную одежду из легких натуральных тканей светлых тонов и головные уборы, проветривать помещение.