Ветеран СВО вдохновил подростков-нарушителей из Волгограда

Ветеран СВО побеседовал с ребятами. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В преддверии 9 мая в Волгограде состоялась встреча ветерана СВО с подростками из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Боец поделился своими воспоминаниями о службе, рассказал о важности взаимовыручки, дисциплины и ответственности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Особое внимание гость уделил истории Великой Отечественной войны. Он провел параллели между героизмом солдат сороковых годов и современными событиями, показывая, что мужество и патриотизм остаются неизменными. Воспитанники активно участвовали в диалоге. Они задавали вопросы о военной службе, о трудностях, с которыми сталкиваются бойцы, и о том, что помогает сохранять силу духа в сложных ситуациях. Многие ребята признались, что услышанное заставило их серьезно задуматься о своих целях и отношении к окружающим.