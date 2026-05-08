Суд взыскал более 3,5 миллионов рублей с волгоградки за обман с брендом

Неприятная история произошла с жительницей Новоаннинского района Волгоградской области, которой теперь предстоит вернуть более 3,5 миллионов рублей. Причина – невыполнение условий договора по созданию и продвижению косметического продукта, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Как установил суд, в августе 2025 года в Москве жительница столицы Мария С. заключила договор с Альбиной У. из Новоаннинского района. По условиям соглашения, Альбина У. брала на себя обязательства за пять месяцев создать косметический продукт. В ее задачи входило все: от разработки дизайна и упаковки до контроля качества, регистрации товарного знака на маркетплейсе, подготовки к запуску продаж и проведения масштабной рекламной кампании с участием блогеров и инфлюенсеров.

Мария С., со своей стороны, полностью выполнила свои обязательства и передала Альбине У. 3 500 000 рублей. Из этой суммы 800 000 рублей предназначались для в качестве зарплаты. Остальные деньги должны были пойти на покупку кремов для рук, масел для кутикулы, коробок и упаковок для продукции, а также на оплату рекламы у известного блогера Ксении Бородиной. Однако, получив деньги, Альбина У. так и не приступила к работе. Она не оказывала услуги и не выполняла работы по договору, а также перестала выходить на связь с заказчицей.

Новоаннинский районный суд вынес решение в пользу заказчицы. С Альбины У. взыскали не только переданные ей 3 500 000 рублей, но и неустойку в размере 260 500 рублей.