Под Волгоградом воришка электричества заплатит за хищения штраф

Суд принял решение. Фото: архив.

В городе Фролово Волгоградской области местный житель Михаил Д. пытался сэкономить на оплате электроэнергии весьма сомнительным способом. Мужчина вмешался в работу счетчика, искажая показания и нарушая пломбы. Однако его хитрость была раскрыта, и теперь ему придется возместить ущерб ресурсоснабжающей организации, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Как выяснилось, между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и Михаилом Д. был заключен официальный договор на электроснабжение дома. Но в октябре 2025 года во время плановой проверки прибора учета сотрудники сетевой организации обнаружили явные признаки безучетного потребления электричества. Было составлено соответствующий акт, в котором зафиксировали, что мужчина похитил 8 278 кВт.ч электроэнергии.

За такое нарушение Михаила Д. уже привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф в размере 10 000 рублей. Но на этом история не закончилась. Компания обратилось в суд с иском, требуя взыскать с недобросовестного потребителя стоимость похищенной электроэнергии. Фроловский городской суд Волгоградской области, изучив все доказательства и

По решению суда, Михаилу Д. предстоит выплатить 90 082 рубля за неучтенное электричество. Кроме того, ему начислят пени за каждый день просрочки платежа, пока он полностью не погасит задолженность.