Бульдозер насмерть сбил водителя под Волгоградом

Трагический инцидент на строительной площадке вблизи хутора Красный Пахарь Волгоградской области завершился уголовным делом. Прокуратура Городищенского района направила в суд материалы по обвинению 58-летнего жителя региона в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

События, ставшие причиной судебного разбирательства, произошли 10 февраля 2025 года. Как установило следствие, обвиняемый управлял бульдозером, не имея при этом необходимого удостоверения тракториста-машиниста. Во время движения задним ходом он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на стоявший рядом грузовой автомобиль «Shacman».

В этот критический момент между задней крышкой кузова и основным кузовом грузовика находился водитель. Его зажало металлическими конструкциями, и он получил тяжелые травмы. К сожалению, спустя несколько недель, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Теперь его судьбу решит Городищенский районный суд