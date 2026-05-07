Волгоградские полицейские задержали курьера мошенников в другом регионе

Полицейские задержали курьера. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградские правоохранители успешно пресекли деятельность мошенников, задержав их курьера, который скрывался в другом регионе. Эта история началась с обращения 20-летней жительницы Волгограда, которая стала жертвой хитроумной схемы. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на волгогарсдкую полицию, с 29 апреля по 4 мая 2026 года девушке звонили неизвестные, представляясь сотрудниками налоговой и силовых структур. Они утверждали, что она перевела деньги в недружественное государство и, чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужно передать все свои сбережения на “безопасный счет”.

Когда девушка сообщила, что у нее есть только золотые украшения, мошенники убедили ее срочно сдать их для декларирования. Поверив звонившим, она передала прибывшему курьеру драгоценности на сумму более 300 тысяч рублей. Спустя некоторое время волгоградка поняла, что ее обманули, и сразу обратилась в полицию.

Вскоре соучастника мошенников задержали на территории Воронежской области. Злоумышленником оказался 20-летний житель Смоленска, который ехал на поезде в Москву. Часть похищенного у него изъяли, но остальное он успел продать. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.