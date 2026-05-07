9 мая в ЦПКиО Волгограда покажут выставку ретроавтомобилей и концерт

Полсотни ретромашин и мотоциклов можно будет посмотреть и сфотографироваться с ними

В День Победы 9 мая 2026 года в ЦПКиО Волгограда гостей ждут выставка ретроавтомобилей и мотоциклов клуба «Ночные волки», большой концерт и мастер-классы. Вход везде свободный.

Как рассказали в дирекции Центрального парка, более 50 военных и гражданских советских автомобилей выстроятся на дороге болельщиков, расположенной вдоль берега Волга. Среди них будут раритетные ГАЗ-21 «Волга», «копейка», «Запорожец», ГАЗ-69А, ГАЗ -67 и вездеход ЗАЗ-967. С 11 до 16 часов возле крытого автодрома с машинами и мотоциклами можно будет сфотографироваться, а также пообщаться с их владельцами.

На главной сцене ЦПКиО 9 мая в 15.00 начнется праздничный концерт. Рядом с 14.30 до 18.00 откроют площадки с мастер-классами, где можно научиться лепить картины из теста, делать 3D сувениры и поделки из ткани, бисера, бумажной лозы и фоамирана, вязать игрушки и многое другое. Все мастер-классы - бесплатные.

