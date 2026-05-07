Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:56

Электросамокат с детьми столкнулся с иномаркой под Волгоградом

Двое школьников попали в больницу после аварии с «Тойотой» в Калачевском районе Волгоградской области
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавшие в больнице.

Пострадавшие в больнице.

Фото: архив.

6 мая в Калачевском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию, около двух часов дня напротив дома 275в по улице Пролетарская 51-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Тойота Рав 4» повернула налево. В этот момент она не уступила дорогу и столкнулась с электросамокатом, на котором ехали двое школьников.

В результате удара оба ребенка, находившиеся на самокате, получили травмы и были немедленно доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.