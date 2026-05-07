НовостиОбщество7 мая 2026 8:30

В Волгограде дорогу в поселке Солнечном делают из асфальтовой крошки

Проезды разровняли и засыпают фрезерованным асфальтом после коммунальных работ
Екатерина СИМОХИНА
Срезанный на улицах города асфальт перерабатывают в крошку и повторно используют.

В поселке Солнечном Краснооктябрьского района Волгограда городские власти делают дорогу. К сожалению, не такую, о которой бы мечтали жители. Асфальтированных проездов им пока не обещают. Пока для удобства передвижения по поселку специалисты делают дорожное покрытие из фрезерованного асфальта, то есть из асфальтовой крошки.

Ранее из-за строительства сетей водоснабжения и водоотведения в поселке перекопали все дороги, люди лишились возможность подъезжать на машинах к своим домам. Работы по прокладке сетей протяженностью 50 километров завершены на 97%.