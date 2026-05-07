6 тысяч волгоградских ветеранов прошли бесплатную диспансеризацию

В Волгоградской области с начала 2026 года почти шесть тысяч ветеранов, инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, а также участников боевых действий прошли бесплатную диспансеризацию. Эта системная проверка здоровья позволяет врачам вовремя заметить возможные проблемы, скорректировать лечение и назначить нужные реабилитационные мероприятия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Особое внимание в регионе уделяют тем, кто по состоянию здоровья не может сам приехать в поликлинику, или живет в отдаленных населенных пунктах. Для таких пациентов работают передвижные медицинские комплексы. С их помощью обследование прошли уже почти 3,9 тысячи человек, которым не пришлось выходить из дома.

После всех обследований врачи оказали специализированную помощь почти 3,5 тысячи пациентам амбулаторно, то есть без госпитализации. 136 человек получили лечение в стационаре, из них 93 жителя региона — в специализированном госпитале ветеранов войн. Кроме того, 133 человека прошли медицинскую реабилитацию, чтобы восстановить здоровье и вернуться к активной жизни.