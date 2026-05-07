Грохот выстрелов в центре Волгограда напугал горожан 7 мая

Громкий грохот взрывов перепугал волгоградцев и гостей города утром 7 мая. В центре Волгограда прозвучало несколько громких выстрелов. Переживать не стоит – никакой опасности эти звуки не несут. На площади Павших Борцов проходит генеральная репетиция парада Победы. В Комсомольском саду установили пушки, из которых дали Выстрел памяти. Также над центром пролетел самолет, который будет раскидывать листовки 9 мая. От звука в небе многие жители тоже напряглись.

Выстрел памяти дважды прогремит в Волгограде и в День Победы. В 10.00 грохот пушек вновь раздастся в центре города, где 9 мая пройдет военный парад. В полдень памятный выстрел дадут на Мамаевом кургане.

Центр Волгограда в эти дни будет перекрыт из-за репетиций и парада. 8-9 мая движение перекроют на набережной и всех прилегающих улицах.

