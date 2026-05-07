НовостиПроисшествия7 мая 2026 7:02

В Волгограде юные воришки оставили завод без кранов, похитив 318 метров кабеля

Полиция Волгограда задержала подростков, укравших дорогостоящий кабель с территории завода силикатного кирпича
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фигурантов задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде задержали двух подростков, которые подозреваются в краже кабеля с мостовых кранов. Представитель завода силикатного кирпича Дзержинского района сообщил в полицию, что в ночь на 17 апреля неизвестные похитили 318 метров кабеля. Ущерб составил около 190 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

Полицейские быстро приступили к расследованию и оперативно установили личности предполагаемых воришек. Ими оказались двое 16-летних жителей Городищенского района. Подростки вину прихнали. Они успели сдать украденные провода в пункт приема металла, а все вырученные деньги потратили на свои нужды.

Теперь юным злоумышленникам грозит серьезное наказание – до пяти лет лишения свободы.