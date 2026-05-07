Сотни пассажиров застряли в терминалах из-за «Ковра» в аэропорту Волгограда

В Волгограде утром 7 мая 2026 года отменили беспилотную опасность и открыли воздушное пространство. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 6 мая, задержаны десятки самолетов, пассажиры прождали вылета всю ночь. Сейчас аэропорт «Сталинград» готов обслуживать рейсы, но на табло сплошные задержки. Людям придется набраться терпения.

Больше суток не может вылететь рейс в Калининград, со вчерашнего вечера задержаны самолеты в Москву, Казань и Санкт-Петербург. На несколько часов позже будут отправлены все утренние и дневные рейсы. Вечерний рейс «Победы» в Москву в 21.50 отменен.

Также в аэропорту Волгограда со вчерашнего вечера ждут прилета рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе борт «России», который вынужденно сел в Саратове и готовится вылететь в Волгоград.