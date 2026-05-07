В ночь на 7 мая над Волгоградской областью отразили атаку БПЛА

Системы ПВО отразили атаку. Фото: "КП" Архив.

Прошедшей ночью ПВО отразили атаку украинских БПЛА самолетного типа над Волгоградской областью. Всего в ночь на 7 мая дежурные средства перехватили и уничтожили 347 дронов над территориями 18 регионов России и акваториями трех морей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Минобороны РФ.

Помимо Волгоградской области, атаки дронов были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Республиками Адыгея, Калмыкия и Крым. Кроме того, беспилотники пытались атаковать объекты над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.