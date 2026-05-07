Искусственный интеллект и аналитика данных: банк «Центр-инвест» предложил вузам инструменты для трансформации

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка принял участие в совместном расширенном заседании Совета ректоров вузов юга России, Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа и рабочей группы Совета ректоров вузов Юга России РАО по развитию наук об образовании.

Мероприятие прошло в Краснодаре при участии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Южного ГУ Банка России. Основной целью заседания стало укрепление межрегионального взаимодействия университетов юга России и Северного Кавказа с финансовым регулятором и профессиональным сообществом, а также обсуждение практических инструментов устойчивого развития образовательных организаций.

В центре внимания были вопросы развития фандрайзинга и формирования целевого капитала в вузах, презентация проектов и конкурсов банковской сферы в интересах университетов, а также развитие и интеграция механизмов внедрения технологий искусственного интеллекта в работу образовательных и научных организаций региона.

Сергей Скрипка рассказал об опыте южно-российского банка в создании, наполнении и управлении эндаумент фондов, о совместном пилотном проекте с Центральным банком и Правительством Ростовской области в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. Эксперт выступил с докладом «Новые креативные проекты для образования и науки юга России», в рамках которого анонсировал старт инновационных конкурсов банка «Центр-инвест» — «Цифровой портрет региона» и «Траектория обучения будущего: персонализация с применением ИИ». Оба проекта направлены на цифровую трансформацию образовательного процесса и развитие аналитических компетенций среди студентов университетов Российской Федерации.

Участники заседания поддержали инициативы регионального банка и отметили важность широкого информирования вузов о новых возможностях и необходимость создания пилотных площадок для внедрения инноваций и дальнейшего тиражирования успешных практик.

Банк «Центр-инвест» является одним из ведущих региональных банков России, активно участвует в финансировании и реализации проектов в сфере образования, цифровой экономики и устойчивого развития. Банк поддерживает инициативы, направленные на развитие человеческого капитала и технологической модернизации региона.

