Огурцы и помидоры подешевели за неделю в Волгоградской области

Свежие огурцы и помидоры уже третью неделю подряд дешевеют в магазинах Волгоградской области. Этот подтверждает еженедельный мониторинг Волгоградстата, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Именно эти популярные овощи возглавляют список продуктов, стоимость которых значительно снизилась. Цена на огурцы упала сразу на 16,3%, и теперь килограмм можно приобрести в среднем за 141,9 рубля. Помидоры также стали доступнее: их стоимость уменьшилась на 13,7%, достигнув отметки в 241,94 рубля за килограмм.

Однако не все овощи следуют этой тенденции. Среди тех, что подорожали, оказались белокочанная капуста. Ее цена выросла на 3%, и теперь килограмм стоит около 40,68 рубля. Свекла подорожала на 2,2%, достигнув 40,49 рубля за килограмм. Стоимость репчатого лука увеличилась на 1,6%, составив 42,74 рубля за килограмм.