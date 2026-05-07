Цены на топливо в Волгограде снова выросли за неделю

В Волгоградской области снова фиксируют рост цен на автомобильное топливо. Водители заметили, что и дизель, и все марки бензина подорожали, хоть и незначительно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на данные Волгоградстата. За последнюю неделю стоимость горючего в среднем увеличилась на 0,1%.

Литр дизельного топлива теперь стоит 74,98 рубля, подорожав на 5 копеек. Бензин марки АИ-92 теперь обойдется в 63,96 рубля за литр, что на 6 копеек больше, чем неделю назад. Аналогичная ситуация и с более высокооктановым топливом. Цена на АИ-95 также выросла на 6 копеек, достигнув отметки в 70,95 рубля за литр. Больше всего прибавил в цене АИ-98 – он подорожал сразу на 9 копеек и теперь продается по 92,01 рубля за литр.