Под Волгоградом школа выплатит ученику 70 тыс. за сломанную руку

В Дубовке Волгоградской области школе придется выплатить компенсацию своему ученику за травму, полученную в стенах образовательного заведения. Как сообщает прокуратура, 11-летний мальчик сломал руку в сентябре 2025 года, поскользнувшись на мокром полу возле спортзала школы. В прокуратуру пожаловалась мама школьника.

Сотрудники надзорного органа нагрянули в школу с проверкой. А после нее подали иск в суд с требованием компенсировать ребенку его моральные страдания. Перелом правой руки квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Дело рассматривал Дубовский районный суд.

По решению суда школьнику должны выплатить 70 тысяч рублей за моральный вред. В прокуратуре пообещали проследить, чтобы деньги дошли до пострадавшего.