До +29 тепла и дожди ожидаются 7 мая 2026 года в Волгоградской области

Весна в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде и Волгоградской области 7 мая 2026 года принесет с собой переменчивость: после прохладной ночи жителей ждет существенное потепление, местами до +29°C, однако солнечное настроение могут омрачить кратковременные дожди, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

Для самого Волгограда синоптики обещают переменную облачность. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов выше нуля. Днем же город прогреется до приятных 25-27 градусов тепла, но при этом возможен небольшой дождь. Ветер ночью будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с, днем же сменит направление на западное и северо-западное, усилившись до 5-10 м/с.

В целом по Волгоградской области картина будет схожей. Здесь также ожидается переменная облачность. Днем термометры покажут 22-27 градусов выше нуля, а в некоторых уголках региона воздух прогреется до 29 градусов. Местами возможен небольшой дождь, который освежит атмосферу. Ветер, как и в Волгограде, ночью будет западным, 3-8 м/с, а днем изменит направление на западное и северо-западное, достигая 5-10 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут усилиться до 12-14 м/с