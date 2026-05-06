НовостиОбщество6 мая 2026 12:13

Участник СВО стал замначальника отдела применения БПЛА в волгоградском МЧС

Старшего лейтенанта Кондратьева представили личному составу
Екатерина СИМОХИНА
Ветеран СВО будет работать в спасательном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ветеран СВО Александр Кондратьев получил должность в ГУ МЧС по Волгоградской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, участник спецоперации Кондратьев будет курировать применение беспилотных авиационных систем. Он назначен на должность заместителя соответствующего отдела в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону. Сегодня его представили личному составу.

Новый сотрудник служил в рядах роты радиоэлектронной борьбы в составе 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, имеет множество государственных и ведомственных наград, а также награды Донецкой Народной Республики. Старший лейтенант Кондратьев выступил перед коллегами и рассказал о своем участии в спецоперации, о своих боевых товарищах, павших в боях за Родину.