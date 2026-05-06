НовостиПроисшествия6 мая 2026 11:23

Иностранец сбежал из суда под Волгоградом, куда его привезли за хулиганство

Иностранец пытался скрыться от правосудия, но уже получил 5 суток ареста
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полиция задержала беглеца.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Ленинском районе Волгоградской области произошла необычная ситуация: 33-летний иностранец, которого доставили в районный суд за мелкое хулиганство, решил, что сможет избежать наказания, и попросту сбежал из вестибюля здания, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Мужчина проходил по административной статье, но, видимо, не хотел отвечать за свои поступки и воспользовался моментом, чтобы скрыться.

Однако его свобода продлилась недолго. Сотрудники полиции оперативно организовали поиски и уже очень скоро задержали беглеца. Правоохранители нашли его на территории города Волжского, то есть довольно далеко от места побега.

Теперь незадачливый хулиган арестован на 5 суток. Его попытка скрыться не только не помогла избежать наказания, но и, вероятно, осложнила его положение.