Волгоградская область простилась с героем СВО Александром Медведько

Сегодня, 6 мая, Волгоградская область проводила в последний путь рядового Александра Медведько. Он был стрелком-помощником гранатометчика и погиб, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Урюпинска. Ему было 49 лет, и у него осталась дочь.

Траурная церемония прощания с Александром состоялась в обед. После этого его похоронили в хуторе Попов. Жители Урюпинского района, откуда родом Александр, глубоко скорбят по поводу гибели своего земляка. Администрация выразила искренние соболезнования его родным и близким, подчеркнув, что память о воине навсегда сохранится в сердцах земляков.