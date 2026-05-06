Гаишники устроили ночную погоню со стрельбой за 16-летним волгоградцем на Skoda

Полицейские задержали юного лихача. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Ночью 4 мая в Суровикинском районе Волгоградской области произошло необычное задержание. Экипаж ДПС обратил внимание на Skoda Rapid, которая двигалась из поселка в сторону федеральной трассы. Полицейские подали сигнал к остановке, чтобы проверить документы, но водитель проигнорировал требование, резко увеличил скорость и попытался скрыться, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Инспекторы ДПС немедленно включили спецсигналы. Погоня оказалась напряженной: нарушитель совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу для других участников движения. Поскольку водитель отказывался остановиться, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам. Только после этого Skoda остановилась, и инспекторы ДПС задержали молодого человека, находившегося за рулем.

Оказалось, что «Шкодой» управлял 16-летний подросток. В силу своего возраста он, конечно, не имел водительского удостоверения. В салоне также сидела его 24-летняя знакомая. Выяснилось, что именно она арендовала автомобиль и передала руль юноше. Подросток признался, что просто хотел покататься, но, увидев патрульный экипаж, испугался ответственности и попытался сбежать.

Полицейские составили протокол. Кроме того, сейчас решается вопрос о составлении протокола в отношении родителя несовершеннолетнего. Ему предстоит ответить за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка.