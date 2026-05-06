Водитель грузовика Scania врезался в дерево на трассе под Волгоградом

ДТП под Волгоградом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Михайловском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вечером 5 мая около 22:00 на 805-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» 54-летний водитель грузового автомобиля Scania, который двигался с полуприцепом, не справился с управлением, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Машина съехала на обочину встречного направления, а затем врезалась в дерево. В результате аварии водитель получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ГАИ.