В Волгограде задержан житель Калининграда по подозрению в экстремизме

СК расследует дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде задержали и отправили под стражу жителя Калининграда. Его подозревают в серьезных преступлениях: участии в деятельности экстремистской организации, а также в разжигании ненависти и вражды в интернете, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на региональный следком.

По данным следователей, мужчина активно участвовал в деятельности общественного объединения, которое суд уже признал экстремистским и запретил на территории России. С июля 2025 года по февраль 2026 года, находясь в том числе и на территории Волгоградской области, он активно продвигал идеи этой организации. Для этого он использовал мессенджеры и интернет, где администрировал тематический канал, распространял экстремистские материалы.

Следователи также установили, что в декабре 2025 года фигурант разместил в открытом доступе публикацию. В ней содержались высказывания, направленные на возбуждение национальной и религиозной ненависти и вражды. Эти слова, по версии следствия, оправдывали насильственные действия в отношении людей, объединенных по признакам национальности и отношения к религии.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, которые предоставили оперативные сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области, а также регионального УФСБ России.

По ходатайству следствия, мужчину взяли под стражу. Расследование продолжается.