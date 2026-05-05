Министр спорта и председатель ОК России Михаил Дегтярев прилетел в Волгоград

Министр спорта посетил Мамаев курган. Фото: администрация Волгоградской области.

Во вторник, 5 мая 2026 года, в Волгоград с рабочим визитом прилетел министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Как сообщает пресс-служба губернатора Бочарова, среди объектов, которые посетит Дегтярев в Волгограде, оборонно-спортивный лагерь «Авангард» на базе центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе. Здесь он открыл новый современный плавательный 25-метровый бассейн для занятий плаванием, водным поло.

Сразу после приземления в городе-героя гостя свозили на Мамаев курган. Вместе с Андреем Бочаровым Михаил Дегтярев почтил память защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. Министр спорта возложил цветы, оставил запись в книге почетных гостей в зале Воинской славы.