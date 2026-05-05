НовостиОбщество5 мая 2026 15:50

Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда 5 мая

Рейсы задерживаются уже более чем на сутки
Екатерина СИМОХИНА
Пассажиры аэропорта столкнулись с массовыми задержками рейсов.

В Волгограде снова закрыли воздушное пространство. Аэропорт «Сталинград» вечером 5 мая 2026 года приостановил обслуживание рейсов по требованию Росавиации. Это необходимо для безопасности полетов, ранее в регионе объявили угрозу БПЛА.

Аэропорт так и не успел принять и отправить все рейсы, задержанные еще 4 мая. До сих пор не может вылететь в Волгоград самолет «Победы» из Шереметьево, который должен был совершить посадку в городе-герое еще в 16.55 4 мая. Отменены несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратном направлении. Аэропорт советует пассажирам обращаться на горячие линии авиакомпаний. За соблюдением прав людей следит транспортная прокуратура.