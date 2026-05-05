Громкие звуки выстрелов перепугали волгоградцев вечером 5 мая

Выстрел памяти звучит примерно на 10-й минуте военного парада.

Грохот взрывов вечером 5 мая перепугал волгоградцев. Со стороны Комсомольского сада прозвучало несколько громких выстрелов. Таких, что прохожие в центре города закрывали уши. На самом деле, никакой опасности они не представляют. Это Выстрел Памяти, который прозвучал на репетиции военного парада в честь Дня Победы. Она началась в 18.00 на площади Павших Борцов.

Кого-то больше испугало то, что они могут опоздать на поезд. Весь центр города перекрыт из-за репетиции. Ограничения коснулись не только автолюбителей, но и пешеходов. Заборы выставили по всему центру, и чтобы попасть в нужное место, волгоградцы делают огромный крюк.

Это последняя вечерняя репетиция парада, следующая – генеральная – пройдет в 10.00 7 мая 2026 года.