Суд рассмотрит дело о хищении миллионов на детской площадке под Волгоградом

В Волжском городском суде Волгоградской области назначили дату первого заседания по уголовному делу. На скамье подсудимых окажется директор ООО «ВСП Групп», которого обвиняют в том, что он присвоил доверенные ему деньги, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на облсуд.

По данным обвинения, между муниципальным учреждением «СГТ» и главой ООО «ВСП Групп» Сергеем Камневым заключили договор. Речь шла о поставке детской игровой площадки. Ее стоимость составила почти 6 миллионов рублей. Следствие выяснило, что заместитель руководителя МАУ «СГТ» хотел обойти конкурентные процедуры. Для этого он, при пособничестве Камнева, заключил договор с ООО «ВСП Групп» как с единственным поставщиком. Причиной такого выбора назвали самую низкую цену, которую предложила эта фирма.

Далее Камнев заключил договор с другой подрядной организацией. Эта компания должна была поставить, смонтировать и собрать детскую площадку за 2 845 100 рублей. Затем, выполняя свою роль пособника в преступлении, Камнев получил доступ к расчетному счету ООО «ВСП Групп». Он изъял оттуда 3 151 000 рублей и передал их заместителю руководителя МАУ «СГТ».

Уголовное дело приняли к производству суда. Первое судебное заседание назначили на 12 мая 2026 года.