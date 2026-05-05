Бухгалтер из Волгограда за 5 лет обманула работодателя на 3 миллиона рублей

Бухгалтер украла миллионы. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде полицейские Красноармейского района раскрыли хищение денежных средств, совершенное бухгалтером у своего работодателя. С декабря 2020 по декабрь 2025 года 52-летняя волгоградка, работая бухгалтером, регулярно переводила деньги со счетов индивидуального предпринимателя на свои личные банковские счета, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на региональную полицию.

Подозреваемая не только присваивала мелкие суммы, но и оформляла кредиты на имя своей 62-летней начальницы. Всего она оформила четыре банковских займа на общую сумму 6 миллионов 400 тысяч рублей. При этом каждый новый кредит частично покрывал предыдущий, что позволяло женщине дольше скрывать свои махинации.

Индивидуальный предприниматель, которая вела бизнес в сфере фармакологии, полностью доверяла своему бухгалтеру и не вникала в финансовые дела. Это дало злоумышленнице возможность беспрепятственно похищать деньги в течение пяти лет. За это время она присвоила около 3 миллионов рублей. Эти деньги бухгалтер тратила на свои личные нужды или использовала для погашения собственных задолженностей.

В настоящее время ведется расследование. За совершенные преступления женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.